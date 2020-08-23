شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يوافق على "ساعة شيطان " لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان الأردنى منذر رياحنة إلى الأردن بعدما قضى بمصر عدة أيام قام فيها بتصوير دوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان"، الذى يتم تصويره حاليا، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان باسم سمرة في إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية، ويتبقى أيام قليلة للانتهاء من تصويره وبعدها يدخل في مراحل المونتاج والميكساج استعدادا لطرحه في السينمات.

وقال رياحنة لـ"الخليج 365"، إنه وافق على المشاركة فى هذا الفيلم كضيف شرف بمجرد أن طلب منه ذلك لإرتباطه القوى بالفنان باسم سمرة، مشيرا إلى أنه عاد إلى الأردن، لارتباطه ببعض الأعمال الشخصية هناك على أن يعود بعد أسبوع مرة أخرى إلى مصر.

وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزة للعرض.

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فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره.

وكانت آخر أعمال الفنان منذر رياحنة مسلسل "حارس الجبل" بطولة السعودي عبد المحسن النمر، صبا مبارك، وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدورالعمل في عام أطلق عليها عام الموت الذي شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات