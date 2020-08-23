شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء نادر فى لوكيشن مسلسل "المال والبنون" بحضور مجدى أبو عميرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مسلسل "المال والبنون" الذى تم طرحه عام 1993 واحد من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية، والذى قدم من خلاله المخرج الكبير مجدى أبو عميرة توليفة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان الكبير يوسف شعبان والنجم الراحل عبد الله غيث، والفنانون أحمد عبدالعزيز وجيهان سيف النصر وشريف منير ووائل نور وحنان ترك وشيرين سيف النصر وأحمد راتب وغيرهم، وكتب المسلسل محمد جلال عبد القوى، وناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الممزوجة فى قصة صديقين يعملان سويا وفجأة يعثران على أموال كثيرة، فيأخذهم أحدهما ويمتنع الآخر، وتناقش أحداث المسلسل الصراع بين أبناء الصديقين.

وفي لقاء نادر من داخل كواليس مسلسل "المال والبنوان" أثناء تصويره وتم إذاعته على ماسبيرو تحدثت المذيعة سهير شلبى مع فريق العمل .

في البداية قال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة أن العمل اجتماعى من تأليف محمد جلال عبدالقوى ويضم عدد كبير من النجوم، وجاء هذا المسلسل بعد تقديمى 3 أعمال دينية كان آخرها مسلسل "الطبرى" .

وأضاف أبو عميرة الأحداث تدور في حى الحسين وهناك نماذج مختلفة فيها نوع من الايت كما يوجد عدد من الفنانين الكوميديانات زى وحيد سيف وغيره .

وقال الفنان يوسف شعبان أنه تحمس للعمل خاصة أن هناك ناس تتعجل في الثراء بسرعة ويرتكبون جرائم من أجل ذلك ولم يدركوا أن هناك عقاب من ربنا، ولكن في هذا العمل لم أسعى إلى ذلك وجائنى كنز ولابد ان اتصرف فيه والعمل مناسب عرضه في شهر رمضان .

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وقال مؤلف العمل محمد جلال عبدالقوى أن المسلسل يندرج تحت ظاهرة الأعمال الاجتماعية ويفسر ظاهرة استحلال واستحرام المال ويوجد في العمل شخصيتين وهما الفنان يوسف شعبان والفنان عبدالله غيث ولكن فقراء جدا ويأتي لهم كنز أحدهم يوافق عليه والآخر يرفضه .

وقالت الفنانة رجاء حسين أنها تجسد في المسلسل دور شخصية بلدى تتجوز من شخص على قد حاله وفجأة رأت نفسها في الزمالك وانتقلت نقلة غريبة لم تتوقعها .

وقالت الفنانة فادية عبدالغنى أنها تقدم شخصية فوزية في المسلسل ودور مختلف عن أدوراها السابقة وتحب المال وتتمنى أن توصل إلى مستوى إخواتها .

كما تحدث كل من الفنان صلاح رشوان والفنانة حنان سليمان عن كواليس العمل وتفاصيل شخصياتهم في المسلسل .