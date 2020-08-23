شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يحيى ذكرى رحيل زوجته كيلى بريستون بالرقص..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جون ترافولتا قرر، إحياء ذكرى وفاة زوجته الراحلة، الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، بطريقة مختلفة هي الرقص، وشارك ترافولتا مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يرقص فيه مع ابنته "إيلا"، وكتب جون ترافولتا: "ابنتي آيلا وأنا نرقص لذكرى والدتها، واحدة من أكثر الأشياء التي تحبها كيلي، الرقص معي".

وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا علي الانستجرام

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وقال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.