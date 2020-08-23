شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار العالمى جاك شيرمان عن عمر يناهز 64 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي النجم العالمي جاك شيرمان ، عازف الجيتار الذي لعب في الألبوم الأول لفرقة Red Hot Chili Peppers، وذلك عن عمر يناهز الـ ( 64 عام )، حسبما أعلنت الفرقة عبر صفحتهم علي " Instagram " ، و تناقلت العديد من المواقع الشهيرة الخبر مثل "CNN" و"لوس أنجلوس تايمز" ، و لم يتم الكشف حتي الآن عن سبب الوفاة .

وجاء في المنشور: "نتمني لجاء رحلة سعيدة في العالم الآخر لآنه قد رحل ، حيث شارك جاك في ألبومنا الأول بالإضافة إلى جولتنا الغنائية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ، لقد كان صديق فريد ونشكره على كل الأوقات الجيدة والسيئة وما بينهما".

يذكر أن شيرمان ولد في ميامي في 18 يناير 1956، وانضم إلى فرقة الروك Red Hot Chili Peppers في ديسمبر 1983، ليحل محل العضو المؤسس Hillel Slovakia.

وشارك شيرمان مع الفرقة في جولتها الأولى في عام 1984 لدعم إصدار الألبوم الأول للفريق و الذي حمل اسم The Red Hot Chili Peppers.