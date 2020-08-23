شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيي ذكرى انتخاب بشير الجميل: نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك أكثر من أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة إليسا، ذكرى انتخاب الرئيس اللبنانى الأسبق بشير الجميل، الذى تم انتخابه رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982، وتم اغتياله بعدها بأقل من شهر يوم 14 سبتمبر 1982، قائلة :"نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك أكثر من أي وقت مضى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أنت حلم لبنان الذي ما زلنا نأمله، نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك أكثر من أي وقت مضى، في هذا الجزء من التاريخ حيث لا نواجه سوى الإخفاقات والأشخاص غير الأكفاء، رئيسي بشير الجميل".



الفنانة إليسا

وفى سياق آخر أكدت النجمة اللبنانية إليسا علي قرار تركها شركة "روتانا" وإنتاج أعمالها بنفسها، وذلك بتوجيهها رسالة وداع على غلاف ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وتداول جمهورها صور للغلاف بعد طرحه في المتاجر بدبى.

وقالت إليسا في رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأي" هو الأخير مع الشركة وشبهت مغادرتها الشركة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكي تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.

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كما وجهت الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا، مضيفة إنها واجهت التنمر والنقد في بداية مسيرتها الفنية، وتحتفل في الألبوم بمرور 20 عام على مسيرتها وعلى مواجهتها لهذا الهجوم، وإنها استحضرت هذه الذكريات من خلال صور البوستر لتثبت أن الانتقادات لم تكسرها وأنها واجهت كل شيء بقلب قوى.