شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تستمتع بعطلتها الصيفية وتعلق: وقت الراحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة حنان مطاوع، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت حنان في الصور أمام حمام السباحة، مرتديه فستان صيفى وكتبت قائلة: "وقت الراحة"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، متغزلين في إطلالاتها الرائعة.

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وانتهت النجمة حنان مطاوع هى وفريق عمل حكاية "أمل حياتى" من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "إلا أنا"، المقررعرضه قريباً على القنوات الفضائية، وهنا صورة تجمع بينها وبين مؤلف العمل أمين جمال والمخرج أحمد حسن فى الديكور الرئيسي للعمل.

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حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".