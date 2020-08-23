شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله أحدث المنضمين لمسلسل أحمد رزق "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم الكبير صلاح عبد الله لمسلسل " فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق حيث تم التعاقد رسمياً منذ يومين وتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للشخصية التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، كما تجرى مخرجة العمل شيرين عادل فى اختيار باقى الأبطال بعد انضمام ايتن عامر ونضال الشافعى ومحمد مهران وولاء الشريف، والعمل يعتمد على3 بطلات أمام رزق وجارى اختيار البطلة الثالثة للمسلسل.

مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع سبتمبر المقبل لعرضه فى بداية الموسم الشتوى.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة،إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.