شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسرة "قوت القلوب" تعود لمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الأحد فريق عمل مسلسل "قوت القلوب"، بطولة النجمة ماجدة زكى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، إلى ديكور الحارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى تم تصميمه فى منطقة نزلة السمان هناك، على أن يستمر التصوير هناك يوم واحد فقط، وكانت الفنانة ماجدة زكى قد صورت عددا من مشاهدها أمس السبت فى فيلا شعيب بمنطقة الهرم، داخل ديكور قسم شرطة، وجمعت المشاهد الفنانون ماجدة زكى ومحمد أنور وفراس سعيد وعمرو صحصاح وفادى خفاجة.

ومن المقرر أن ينتهى تصوير المسلسل نهاية شهر أغسطس الجارى، حيث وضع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة خطة محكمة للانتهاء من التصوير فى أقرب وقت، حيث يكثف عدد ساعات التصوير لتصل إلى 14 ساعة يوميا، خاصة أن العمل من المقرر عرضهفى الخامس من سبتمبر المقبل بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا عند عرضه قبيل شهر رمضان الماضى.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.