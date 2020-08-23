شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام موهبة تمثيلية صاعدة تجمع بين الشكل وتنوع الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفنان الصاعد أحمد إمام الأنظار إليه خلال العامين الأخيرين، بعدما قدم العديد من الأدوار المميزة والمختلفة، حيث استطاع الجمع بين وسامته ورغبته فى تقديم أدوار لا تعتمد على شكله، وظهر ذلك من خلال دوره فى مسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة اذ قدم دور الذراع الأيمن لهشام سليم، خلال الأحداث، وظهر بشكل مغاير تماماً فى مسلسل "الأخ الكبير" بدور "ملقاط المر" الحرامى والذى له سوابق ولكنه شهم يساعد صديقه ويقف بجانبه.



احمد إمام

وفى شهر رمضان الماضى جسد دور مختلف تماماً فى مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وهو شخصية "جابر" وهو ولد فلاح يتيم ويتبناه أحد الأشخاص ويعيش معه، وكذلك قدم شخصية "نصاب" فى مسلسل "أيوب" مع مصطفى شعبان، ويستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى أكثر من عمل على مستوى الدراما والسينما لاستكمال انطلاقته الجيدة خاصة وأنه يعد من الفنانين الصاعدين بقوة على الساحة الفنية.



احمد امام بشخصية ملقاط المر فى الاخ الكبير

وينتظر أحمد امام طرح فيلمين جديدين بدور العرض السينمائية الأول هو "ريما" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب إيهاب فهمى، محمد ثروت، هالة فاخر، الطفلة ريم عبد القادر، فراس سعيد، أحمد فتحى، مها نصار، إخراج معتز حسام ، والثانى "باركود 615" بمشاركة راندا البحيرى وأحمد عزمى وطارق صبرى وسامية الطرابلسى.



احمد امام فلاح فى مسلسل القمر اخر الدنيا

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وكان آخر أعمال أحمد امام مسلسل "القمر آخر الدنيا" فى شهر رمضان الماضى وبطولة بشرى وعمرو عابد ومؤمن نور وهشام اسماعيل وثراء جبيل وسميرة عبد العزيز وساند ى على وإخراج تامر حمزة، كما شارك فى "الأخ الكبير" من 45 حلقة مع محمد رجب وأيتن عامر ودينا فؤاد وعبير صبرى وهبة مجدى وإخراج اسماعيل فاروق قبل شهر رمضان الماضى.



الفنان احمد امام



الفنان احمد امام



احمد امام



احمد امام



أحمد امام فى الجيم