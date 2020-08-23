شكرا لقرائتكم خبر عن من هو النجم المفضل لأعضاء الفريق الكورى BTS ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار الثقيل كشف الفريق الكوري الشهير " BTS " عن نجمهم المفضل ، ففي إحدى لقاءاتهم من أجل الترويج لأغنيتهم الجديدة " Dynamite " أكد أعضاء الفريق أنهم من أشد المعجبين بنجم فريق وان دايركشن السابق "هاري ستايل" ، و أكدوا أن أعضاء الفريق جميعا يعشقون أغنيته " Watermelon Sugar " التي حقق بها هاري ستايل نجاحا كبيرا، وهو ما تناقلته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " بينك فيلا " .



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وشهدت الساعات الماضية انتشار أخبار عن مشاركة النجم العالمى هارى ستايل لنجم هوليوود الشهير براد بيت فى واحد من الأعمال السينمائية ذات الميزانية الضخمة ، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه دان جيلروى، وهو الخبر الذى أثار ضجة فور تداوله حيث يعتبر اقتران اسم النجمين بعمل بمثابة حدث ضخم ، إلا أن عددا كبيرا من المواقع الشهيرة نفت تماما الشائعة المتداولة " جوسيب كوب " و " سينما بلند " وغيرها .

وقد بدأت الشائعة بنشر موقع " Vértice Cine " تقريرا يشير إلى أن براد بيت وهارى ستايلز قد وقعا على بطولة فيلم بعنوان " Faster, Cheaper, Better "، وتوقع البعض أنها معلومة صحيحة وخاصة بعد الإعلان عن اسم الفيلم ، لكن تبين أن كل المعلومات مغلوطة وهو ما أكده المتحدثان باسم براد بيت و هارى ستايل .