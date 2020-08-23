شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين مشاهدة للإعلان التشويقى لفيلم Batman فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت استديوهات وارنر بروس الترفيهية عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم الأكشن والجريمة "The Batman" للنجم روبرت باتينسون، خلال ملتقى "DC FanDome" الترفيهي والذي أقيم أمس السبت بصورة افتراضية من أجل السلامة العامة، حيث حقق الإعلان التشويقي 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويركز الإعلان التشويقي، بشكل أكبر على شخصية ريدلر (بول دانو)، الذي يترك سلسلة من المضايقات المميتة لباتمان والمفوض جوردون (جيفري رايت). كما يكشف عن بعض اللمحات السريعة عن شخصية كات وومان (زوي كرافيتز)، ويقدم أول مظهر كامل لباتينسون في زي "Batsuit" وسيارة "Batmobile"، ويؤكد على نهج باتمان الوحشي لمحاربة الجريمة بينما يتغلب على حماقة من سفاح منخفض المستوي.

وقال مخرج الفيلم مات ريفز خلال الملتقي، إن "باتمان" لن تكون قصة أصلية بحد ذاتها، لكنها تبدأ في "العام التالى" لظهور باتمان، حيث باتمان والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى - كاتوومان، ريدلر، والبطريق (كولين فاريل) - لا يزالان في المراحل الأولى من تطورهما.

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وكانت شركة الإنتاج قد قررت توقف تصوير فيلمها الجديد ‪The Batman‬، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

الفيلم يقوم بإخراجه مات ريفز، وكان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.