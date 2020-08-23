شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تمدح ابنتها شام الذهبى: "بتتلون بكل ألوان السعادة والأمان والحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة السورية أصالة نصري، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التي جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت نصري قائلة "شامي الدّنيي الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّي امّي وبنتي وأختي ورفيقتي هيّي الحياة".

وتأتي تلك الصور بعد الشائعة التي تم تداولها منذ أيام، حول خطوبة النجمة السورية أصالة نصري، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج أصالة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر فى مداخلة تلفزيونية، قائلة " "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هى صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبى مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان قلبى مقهور، قلبى مش صحى، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللى بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

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وتابعت أصالة "أنا خاطبة حالى فى الوقت الحالى، ونزلت مع صاحبتى ميرال اشتريت خاتم خطوبة لى، خاتم معمول من قلوب محطمة".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان فى يناير الماضى، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى التى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولن يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معى ودعمكم الذى أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كل جهدى بأن يوازى طموحكم بى، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".