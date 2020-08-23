شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتل سورة القمر على طريقة الشيخ المنشاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد ظهرت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت، وهى تتلو آيات من القرآن الكريم، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو وهى تتلو سورة القمر علي طريقو الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدة أن التدريب علي تعلم تلاوة السورة أستغرق منها حوالي 22 ساعة، كما أستغرقت 6 ساعات للمراجعة والوصول للشكل النهائي للتلاوة.

وعلقت عبر حسابها قائلة :" إنها ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن ، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعد للانتقال إلى تلاوة أخرى. أتمنى أن يتقبل الله كل جهودنا".



جنيفر جراوت

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وخطفت جراوت، الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من "arab got talent"، منذ سنوات، وأثنى الجميع على موهبتها وحضورها، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها وزوجها من مغربى.

وكانت جينيفر، قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن بداياتها وارتباطها بالموسيقى واللغة العربية: "ولدت فى مدينة بوسطن ونشأت وسط عائلة فنية، والدى ووالدتى مغنيان، وبدأت دراسة الموسيقى وأنا عمرى 5 سنين، وأصبح عندى شغف بالموسيقى العربية وعمرى 20 سنة فى عام 2010، ودرست العديد من اللغات الأخرى قبل أن أبدأ فى الغناء باللغة العربية، والكلام العربى ليس صعبا، وتعمقت فى الموسيقى العربية أكثر و أكثر إلى أن قدمت فى برنامج المواهب arab got talent، فى موسمه الثالث 2013 وحصلت على المركز الثانى فى البرنامج وكانت مرحلة مهمة جدا فى حياتى".

وتابعت جينيفر عن قصة صعودها: "بعد البرنامج أحييت عددا من الحفلات الفنية فى دول عربية وأوروبية، وعشت فترة فى المغرب وأحييت المهرجانات وتعمقت بشكل كبير فى الإسلام، وأسلمت وتزوجت وأنجبت ابنتى، وبعد الولادة ابتعدت عن السوشيال ميديا ووقفت عن الغناء لمدة 3 سنوات لأننى كنت مقتنعة أن الموسيقى حرام، لكن بدأت وجهة نظرى تتغير ورجعت للموسيقى والغناء مجددا فى مارس 2019، لأن دائما هناك آراء مختلفة حول الموسيقى ولا أحد يعرف الطريق الصحيح لكن الله يهدينا ويسامحنا جميعاً فى النهاية".