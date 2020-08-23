شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وخالد سليم وحميد الشاعرى يرقصون على أغنية "عينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم كلا من النجوم هشام عباس و حميد الشاعري الرقص علي أنغام أغنيتهما الشهيرة "عيني"، فى حفل زفاف الفنانة نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور، الذي أقيم بالساحل الشمالى، وكان النجم خالد سليم مرور بفترة صعبة العام الماضى بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم فى الأحبال الصوتية أثرت بشكل كبير على شكله وصوته وقتها، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل وعاد بشكل أفضل، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا له تظهر قوته البدنية بعد مرور نحو عام على العملية.

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خالد سليم

وفى سياق منفصل اقترب فيلم "جدو مشاكل" للنجم خالد سليم، من الخروج إلى النور، بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب، بعدما تم طرح الأفيش الدعائى للعمل الذى انطلق تصويره فى عام 2017 حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.

الفيلم تم تغيير اسمه أكثر من مرة خلال فترة التصوير حيث كانت البداية باسم "اتنين رايح جاى" وبعد ذلك تغيير إلى "اتثنين فى واحد" ليتم الانتهاء من تصويره وتنقطع أخبار الفيلم حتى أبطاله لم يعرفوا مصيره، حتى تم الكشف عن الأفيش الدعائى منذ أيام تحت اسم "جدو مشاكل" حيث ينوى صناعه طرحه خلال الفترة المقبلة.