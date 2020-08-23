تراند اليوم : “جينيفر جراوت” تتلو آيات من القرآن.. على طريقة الشيخ المنشاوي- إتفرج

نشرت النجمة العالمية جينيفر جراوت على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” فيديو جديد وهى تتلو آيات من سورة القمر، علي طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث علقت قائلة:

“جمعة سعيدة للجميع! هذا هو النتيجة النهائية لتلاوة المنشاوي التي عملت عليها معكم جميعًا في IGLives الخاص بي … كما ترون ، فقد استغرق الأمر حوالي 22 ساعة لتعلمها ،

ثم ربما 6 ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذا نقطة. إنها ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن ، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعد للانتقال إلى تلاوة أخرى. أتمنى أن يتقبل الله كل جهودنا، نأسف لأن الترجمة غير مناسبة هنا، سورة قمر الآيات 11-55”

لجدير بالذكر أن جراوت خطفت الأنظار بصوتها العذب وأدهشت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من “arab got talent”، منذ سنوات، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها وزوجها من مغربى.

وتحب دائما جراوت أن تشارك جمهورها بمقاطع من الفيديوهات وهي تتلي آيات من القرأن الكريم بصوتها العذب.