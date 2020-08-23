تراند اليوم : إصابة الفنان الشاب كريم سرور بفيرس كورونا – تفاصيل

كشف الفنان الشاب كريم سرور عن إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به.

وعبر حسابه على Facebook‎، كتب كريم سرور منشورا جاء فيه “كنت متردد جدًا فى كتابة البوست ده بس قلت لازم الناس تعرف عشان تاخد بالها و لله الأمر من قبل و من بعد، أعراض ڤيروس كورونا المستجد ( الموجة التانية من الڤيروس ) هو إصابة الجهاز الهضمى قبل التنفسى، فيه أعراض أولية معروفة و شائعة زى تكسير شديد فى الجسم و سخونية عالية جداً وبتنزل فجأة بدون مبرر وفجأة تعلى تاني أوي، ضيق في التنفس برضه مش طول الوقت خفقان فى القلب و زيادة سرعة ضرباته بشكل يخوف جدًا، فقدان الشهية و عدم الإحساس بالطعام “.

وتابع كريم سرور ” أما الأعراض المستجدة بالنسبة للمعروف للناس هو ألم شديد فى البطن، المعدة والقولون ، اسهال شديد و شوية و بيقلب بإمساك شديد، ألم المعدة بيمتد للجناب و الضهر وأحيانًا الرقبة، وحاجة كدة أشبه بحالات الإغماء بتستمر لمدة ١٠ دقايق أو نص ساعة بالكتير و ده أظن بسبب مقاومة الجهاز المناعى للڤيروس لأنه ساعتها بتكون درجة حرارتي عالية جدًا، شعور مستمر بالقيئ بس مبيحصلش، وأظن دى طبيعة جسمي أنا عادة مبرجعش خالص، الأعراض غير مستقرة و بتيجي و تروح وتقل و تزيد و الثابت فيها هو عدم القدرة على التنفس بشكل جيد ( كأن فيه حاجة على صدرك ) و ألام شديدة فى البطن، دى الأعراض اللي عندي بقالها ١١ يوم و أنا كنت فاكر إنها من القرحة المزمنة اللي عندى لحد ما حللت و التشخيص كان إصابتى بڤيروس كورونا المستجد “.

واختتم كريم سرور” الأعراض كانت شديدة جدًا و لا تحتمل في أول ٤ أو خمس ايام و بعدين بدأت تقل لكنها فجأة بتزيد جدًا، بس أنا أحسن دلوقتى الحمدلله إتمنولي الشفاء و أى حد خالطني في آخر ٢٥ يوم يتأكد إنه تمام بس، أسف جدًا أكيد مكنتش أعرف، شكرًا”.

يُذكر أن كريم سرور ممثل ومخرج مصري شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل “الأب الروحي” و”فرصة تانية” و”شاهد عيان”، و”قمر هادي” و”كلبش” و”رحيم”.