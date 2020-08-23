تراند اليوم : متابع يحرج إنجي خطاب .. والأخيرة ترد بغضب – شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إنجى خطاب قائلة: “صباح الخير”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

صباح النور – يسعد صباحك – صباح الفل

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وعلق أحد متابعيها قائلا: “معلش فى السؤال .. حضرتك بتشتغلى ايه”.

وترد انجى: “عملى فولو ليه لما انت مش عارف”.

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “كلبش 2″، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.