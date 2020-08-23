تراند اليوم : كلو طبيعي .. داليا مصطفي توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل

برهنت الفنانة داليا مصطفى لجمهورها أنها لم تقم بأي عملية تجميلية أو تغيير في شكلها.

نشرت داليا عبر حسابها على Instagram صورة مقربة لوجهها، وكتبت: “مساء الخير كلوز أهو علشان تتاكدوا مفيش عمليه في مانخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا انتوا إيه رأيكوا قولوا بجد”.

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كانت داليا أكدت أكثر من مرة أنها لم تقم بأي عمليات تجميل.

يذكر أن داليا مصطفى قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ‏ونهى ‏سعيد، ‏وإخراج ‏مرقس ‏عادل، ويشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، ‏عزوز ‏عادل، وهو من ‏إنتاج ‏تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، ‏فريدة ‏سيف النصر، ‏عارفة ‏عبد ‏الرسول، ليلى عز العرب‎.‎