أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم والأخيرة تعلق

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة السورية أصالة، على الانتقادات التي وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وأنها استغلت أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، لإجراء عملية تجميل في وجهها.

أصالة قالت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج ET بالعربي: "هدول ناس مهشمين إنسانيا مش ممكن يكونوا بني آدمين، ما المفروض نلتفت لهم أصلا.. كتير اتأثرت لما شوفت فيديوهات الانفجار من بيت نادين.. حبيبة روحي و قلبي وزعلت عليها ومتضايقة عشانها وعلى بيتها إن شالله كله بيرجع.. كله بيرجع.. المهم هي وولادها بخير".

وعن موقفها من إعلان نادين رغبتها بالهجرة من لبنان، أكدت أصالة أن كل إنسان حر بقراراته، وأدرى بما يمر به في حياته.

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بدورها، أعادت نادين نشر ما قالته أصالة في تغريدة على موقع "تويتر" وعلقت عليه: "وان شاء الله بتحسن وبصير فيني اطلع عالبحر عالشمس وأحلى عزيمة واحلى قعدة على شط البحر وبخبرك كل شي صار معي".

اصالة ونادين نسيب نجيم

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.