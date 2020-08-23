هالة صدقي تعلق على انسحاب محامي زوجها من القضية: "لن أتنازل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على إعادة نشر فيديو انسحاب محامي زوجها سامح سامي، وإعلانه عدم استمراره في القضايا التي يرفعها الأخير، مؤكدًا أنه يرى أن قراره هو الأفضل حماية للأسرة وللطفلين.

وكتبت هالة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "معنى هذا التنحي يحمل الكثير من المعاني ومع ذلك لن أتنازل عن الإهانة التي لحقت بي وبأطفالي الذي تم استعمالهم لترهيبي والضغط عليا للتفاوض حتى بعد نشر الفيديوهات، وتهديدي بالتشهير أو التفاوض وذلك للتنازل عن حكم الحبس الذي صدر ضد الزوج".

وتابعت "غدا سيتم تقديم شكوى للنائب العام لكل من أساء لي بالإهانة والتجريح لي ولأطفالي الذين لن ينسوا هذه الإساءة على مدار عمرهم كله، وكذلك كل المواقع التي تداولت الفيديوهات المسيئة.. وكفى ضغط على أطفالي فيكفي منعهم من السفر وتدمير مستقبلهم الرياضي ومنعهم من تجديد بسبوراتهم الأمريكية، واخيرا التشهير بهم وجعلهم ماده للتسلية لرواد الفيسبوك".

وأضافت هالة "سيتم رفع قضية جديدة خاصة بأرض بكفر الشيخ، والتي كنت أرجأتها من باب العيب الذي لا يعرفه البعض، وللأسف هذا الزوج لا أريد منه غير الطلاق والابتعاد عني فقط، وأخيرا أشكركم جدا على محبتكم واهتمامكم ودعمكم وتعاطفكم مع أولادي الذين يدفعوا تمن شهرتي".

هالة أكدت أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى يقول القضاء كلمته "أنا في إيد أمينة"، معتذرة عن لجوئها لاستخدام "فيسبوك": "لأنه ليس مجال نشر المشاكل العائلية على الملأ، وهذا ما جعلني أصمت خمس سنوات، وبعد ما انتهي من هذا الكابوس سوف أسرد كل الحقائق في زمن لا يعرف معنى العيب والحرام، وأتمنى كل المواقع اللي اتبرعت أنها تشير وتساعد في تدمير أطفالي يا ريت يشيروا تنحي محاميه وانصافهم، العذراء عيدت عليه".

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كانت الفنانة هالة صدقي، ردت على الفيديو المتداول لزوجها الذي يتهمها فيه بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، وأموال من حسابه البنكي بعد أن حرر لها توكيلا عامًا منذ عدة سنوات.

وقالت قالت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه والموقع الذي نشره بالتشهير.

وأضافت الفنانة: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.