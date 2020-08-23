أحمد الفيشاوي يروج لأغنية فيلم "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان أحمد الفيشاوي لأغنية فيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي. ونشر الفيشاوي صورًا تجمعه بمطربي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "استنوا أغنية 30 مارس، مروان موسى، عفروتو". فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

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