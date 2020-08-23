أصالة عن ابنتها شام: "هي الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة السورية أصالة نصري صورتين تجمعها بابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت أصالة وشام أمام البحر، في أحد الأماكن الساحلية، وعلقت: "شامي الدنيي اللي بتتلون بكل ألوان السعادة والأمان والحب البالغ والوفا المطلق، هي أمي وبنتي، وأختي، ورفيقتي، هي الحياة".
ومن ناحية أخرى انتهت أصالة مؤخرًا، من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".
يذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً.
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