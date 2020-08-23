أمير كرارة يهنئ زوجته بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أمير كرارة زوجته هند صلاح حسني بعيد ميلادها. ونشر أمير صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، وعقبال 100 سنة ويخليكي لينا". يستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، من إخراج محمد سامي. يُذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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