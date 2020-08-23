محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن الفنان محمد محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وفاة عمه "خليل"، الشقيق الأكبر لوالده. ونشر محسن صورة تجمعه بعمله الراحل وإلى جواره زوجته الفنانة هبة مجدي، معلقًا "عمي خليل الحبيب وأخو أبي الأكبر، وكبير العائلة في ذمة الله". وتابع "رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائماً وأبداً له معزة خاصة جداً وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة. رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي. أرجو منكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولنا بحُسن الخواتيم. صورة تعود لعام 2016".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عم المطرب محمد محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.