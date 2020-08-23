فيديو| هنا الزاهد ترقص مع أحمد حاتم في كواليس تصوير "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو، من كواليس فيلم "الغسالة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت هنا في الفيديو وهي ترقص مع الفنان أحمد حاتم، على إحدى الأغاني الأجنبية، وعلقت: "كواليس فيلم الغسالة مع أحمد حاتم".
"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.
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