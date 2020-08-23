بالكمامة.. نور اللبنانية تعلن بدء تصوير مشاهدها في "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة اللبنانية نور، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم”"، بصورة لها وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "انستجرام"، وعلقت: "لا يمكنك رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمسة حقًا لليوم الأول من التصوير.. تمنوا لي التوفيق".

جدير بالذكر أن الفنانة نور شاركت من قبل متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل، منال الصيفي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وعلقت: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال حريم .. قريباً".

"جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.