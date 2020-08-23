"للأسف دولتي كسرتني".. ميريام فارس تعبر عن حزنها على لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية ميريام فارس عن حزنها الشديد على بلدها لبنان، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت ميريام تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا، لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للاسف دولتي كسرتني".

وكانت إحدى متابعي ميريام كتبت تغريدة: "وحيات الله وشو ما بدم وحشتينا، وقلوبنا معك لأخر يوم، بس ما عاد نتحمل أكتر وانتي بعيد عنا، بس ممكن تقولي أي شيء لنطمن".

ووقع مؤخرًا انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.