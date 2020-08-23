محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت المطربة اللبنانية ميريام فارس عن حزنها الشديد على بلدها لبنان، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وكتبت ميريام تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا، لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للاسف دولتي كسرتني".
وكانت إحدى متابعي ميريام كتبت تغريدة: "وحيات الله وشو ما بدم وحشتينا، وقلوبنا معك لأخر يوم، بس ما عاد نتحمل أكتر وانتي بعيد عنا، بس ممكن تقولي أي شيء لنطمن".
ووقع مؤخرًا انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر "للأسف دولتي كسرتني".. ميريام فارس تعبر عن حزنها على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.