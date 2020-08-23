صورة..محمد محسن ينعي عمه الأكبر

أعلن الفنان محمد محسن، عن وفاة عمه الأكبر خليل، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
نشر محسن صورة تجمعه بـ عمه خليل وزوجته هبة مجدي، وعلق عليها قائلاً:" عمي خليل الحبيب، وأخو أبي الأكبر،وكبير العائلة، في ذمة الله"
وأضاف محسن"رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات، كان دائماً وأبداً له معزّة خاصة جداً، وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة،
يذكر أن آخر أعمال محسن كليب"إسلمي يا مصر"، من كلمات: مصطفى صادق الرفاعي، وألحان:صفر علي، والذي حققت مشاهدات عالية فور طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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