مسرحية المايسترو على مسرح السلام

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "المايسترو" من خلال فرقة قصر ثقافة السلام المسرحية بالقاهرة. وشاهد العرض لجنة مشاهدة المهرجان الإقليمي المكونة من م. محمد هاشم، الناقد إيميل شوقى والمخرج عمرو دوارة، نحت إشراف الإدارة العامة للمسرح، العرض تأليف محمد زكي، وإخراج عمر حسين مراد. محمد هاشم، الناقد إيميل شوقى والمخرج عمرو دوارة، نحت إشراف الإدارة العامة للمسرح، العرض تأليف محمد زكي، وإخراج عمر حسين مراد. يدور العرض حول الموسيقار العالمي بيتهوفن الذى يعد من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرا وكيف عاش حياته وتحدى إعاقاته ليصنع مجدا عظيما وموسيقى يتذكرها التاريخ.

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