صور..أصالة وإبنتها يستمتعان بأجازتهما الصيفية

نشرت المطربة أصالة، صورة جديدة مع إبنتها شام، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وعلقت أصالة على الصورة قائلة:"شامي الدّنيي، الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السّعاده، والأمان،

والحبّ البالغ، والوفا المُطلق، هيّ أمّي وبنتي وأختي ورفيقتي، هيّ الحياة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة طرحها كليب"اتحبني" باللهجة الخليجية، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في خلال ثلاثة أسابيع، وهى من كلمات: العالية، ألحان: راكان، توزيع: هشام السكران.

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