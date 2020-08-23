صور..أصالة وإبنتها يستمتعان بأجازتهما الصيفية

نشرت المطربة أصالة، صورة جديدة مع إبنتها شام، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
وعلقت أصالة على الصورة قائلة:"شامي الدّنيي، الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السّعاده، والأمان،والحبّ البالغ، والوفا المُطلق، هيّ أمّي وبنتي وأختي ورفيقتي، هيّ الحياة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة طرحها كليب"اتحبني" باللهجة الخليجية، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في خلال ثلاثة أسابيع، وهى من كلمات: العالية، ألحان: راكان، توزيع: هشام السكران.
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