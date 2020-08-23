الجمعة..حفل غنائي خاص لعمرو دياب في الساحل الشمالي

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً، وذلك في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، بعد توقف حفلاته لمدة تزيد عن 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم مطلع العام الجاري.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، بدعوات خاصة، وغير متاح تذاكر للبيع، وذلك لضمان عدم التجمهر الكبير داخل الحفل مع الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية وأخذ الاحتياطات اللزمة للحفاظ على سلامة الحضور.

يذكر أن آخر الحفلات الغنائية التي أقامها

دياب كانت بعد طرح ألبومه الأخير "سهران" في شهر مارس الماضي، بمنطقة التجمع الخامس، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم من محبيه ومتابعيه، قدم فيه مجموعة كبير من أغنيات ألبومه الجديد بألأغضافة إلى أبرز أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهروه، أبرزها"شوقنا، متخافيش، ميال، ليلي نهاري، العالم الله".

أثبت دياب حضوره في هذا الصيف بعدة أعمال غنائية، حيث

قام بطرح كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال شهر يوليو الماضي، والتي حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، إخراج: طارق العريان، تلاها أغنية "مالك غيران" التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "لإيسبوك"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:فلكلور، وختامها بأغنية "أماكن السهر"، التي طرحها عبر أحد المنصات الموسيقية الشهية، ومن المنتظر صدور الكليب الخاص بها خلال الأيام القليلة القادمة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي.