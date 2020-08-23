خالد جلال يقرر مد عرض مسرحية اترك أنفي من فضلك

قرر الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي مد مدة عرض اترك أنفي من فضلك للأول من سبتمر، بعد أن كان من المقرر انتهاءه ٢٣ من أغسطس، بسبب الإقبال الجماهيري.

ويقدم عرض اترك أنفي من فضلك للسنة الثالثة على التوالى وقد مثل العرض مصر في مهرجان تونس ، وقال مخرج العرض إسلام إمام إنه قام ببعض التعديلات حتى يتناسب العرض مع الأحداث الجارية كما أنه قلص من مدة العرض لتصبح ساعة واحدة مشيراً إلي أنها مدة كافية لتوصيل الهدف والرسالة من العرض لتصبح تلك الساعة عبارة عن جرعة سريعة من الضحك.

واوضح إمام أن العرض عبارة عن دمج بين رواية أليس في بلاد العجائب ورواية أنوف متصارعة، مشيراً إلي أنه استخدم المنهج الديلارتي في تقديم العرض ليصبح عرض عائلي كوميدي ممتع ،خاصة وأن المسرح المصري قليلا ما يقدم المنهج الديلارتي أو الكوميديا الإيطالية.

اترك انفي من فضلك من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، وبطولة كريم الكاشف، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة، ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، تصميم دعاية مصطفى عوض، تصميم عرائس محمد فوزى، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام .

ويحرص القطاع علي اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر من العرض لتصبح تلك الساعة عبارة عن جرعة سريعة من الضحك.واوضح إمام أن العرض عبارة عن دمج بين رواية أليس في بلاد العجائب ورواية أنوف متصارعة، مشيراً إلي أنه استخدم المنهج الديلارتي في تقديم العرض ليصبح عرض عائلي كوميدي ممتع ،خاصة وأن المسرح المصري قليلا ما يقدم المنهج الديلارتي أو الكوميديا الإيطالية.اترك انفي من فضلك من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، وبطولة كريم الكاشف، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة، ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، تصميم دعاية مصطفى عوض، تصميم عرائس محمد فوزى، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام .ويحرص القطاع علي اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد ، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض .

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