الاثنين.. عودة سينما مصر على مسرح النافورة بالأوبرا



يعود من جديد العرض المسرحى "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك فى الثامنة من مساء يوم ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ أغسطس الجارى، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الابداع الفني، وهو يتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وذاكرتها وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا على مر العصور .

يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر الأوبرا المصرية ."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الابداع الفني، وهو يتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .ويؤكد العرض أن قوة مصر وذاكرتها وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا على مر العصور .يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .

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