أغنية "حاجة تحفة".. أحدث أعمال مصطفى خيري بمناسبة عيد ميلاده

يستعد المطرب الشاب مصطفى خيري لطرح أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "حاجة تحفة" يوم 25 أغسطس تزامنًا مع عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع المشاهدات العالية الشهير "يوتيوب".
والأغنية من كلمات الشاعر عاصم حسين، وألحان وائل عقيد، وتوزيع كريم سليم، وقام مصطفى بتصويرالأغنية على طريقة الفيديو كليب باستوديو TheERAstudios Art، بعدسة محمد سعيد، وريتوتش بيتر عماد، فيديو ياسمين الخولى.
وفي وقت سابق خضع مصطفى خيري لجلسة تصوير خاصة للفيديو كليب "حاجة تحفة" بعدسة محمد سعيد، ليتألق
ومن المقرر أن ينتهي مصطفى خيري، من التجهيزات النهائية الخاصة بالأغاني السينجل التي يتم طرحها كل شهر ونصف، كما يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي.
جدير بالذكر أنه حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز أغنياته دبليتن وألوان خشب، ولأنك جميل.
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