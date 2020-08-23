كاذب وبلا مبادئ..تسريبات سرية لشقيقة دونالد ترامب الكبرى تخرج للعلن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 2:56 مساءً

ماريان ترامب باري، ي محامية أمريكية وقاضية سابقة في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة للدائرة الثالثة . هي الأخت الكبرى لدونالد ترامب .

التحقت بمدرسة كيو فورست، هي وشقيقها الأصغر دونالد ترامب. تخرجت مع مرتبة الشرف بدرجة البكالوريوس في الآداب من كلية ماونت هوليوك في عام 1958، و أنهت الماجستير في القانون العام والحكومة من جامعة كولومبيا في عام 1962. وعادت في وقت لاحق إلى المدرسة العليا لدراسة القانون، وحصلت على الدكتوراة من كلية الحقوق في جامعة هوفسترا عام 1974.

في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، السبت، وصفت شقيقة دونالد ترامب الرئيس الأميركي بأنه “قاس وكذاب وغير جدير بالثقة”.

وهاجمت ماريان ترامب باري سياسة الرئيس الأميركي في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية إن “كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته” الانتخابية، وأضافت: “ليس لديه أي مبدأ”، كما أشارت إلى “تغريداته اللعينة وأكاذيبه”.

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وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب، التي نشرت أخيرا كتابا يدين “العائلة السامة” التي ينتمي إليها الرئيس.

وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب، الذي توفي الأسبوع الماضي، قد لجأ للقضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل: “كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس”.

وتؤكد شقيقة ترامب أيضا أن الملياردير الجمهوري لجأ إلى الغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترامب.

وقالت ماريان ترامب باري في التسجيل إن شقيقها “التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه”، من دون أن تذكر اسم هذا الشخص.

ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.