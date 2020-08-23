هذا هو رد هالة صدقي بعد تشكيك طليقها بنسب طفليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

بعد كشف أحد المحامين عن إقامة زوج الفنانة المصرية هالة صدقي دعوى إنكار نسب طفليها، تقدمت الفنانة المصرية بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وقال في مقطع مصور له بحسب صحيفة “المصري اليوم” أنه حصل مؤخرا على تأكيد أن هالة صدقي ليست أم أبنائه، وأشار إلى أنها استعانت ببويضات امرأة أخرى دون الرجوع إليه، مشيرا إلى أنها حصلت على حكم لصالحها في قضية النفقة بعد استعانتها باثنين من الشهود الزور.

وأضاف أن “زوج هالة صدقي قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها خلال فترة زواجهما، ثمنها يفوق 60 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أميركا”.

واستنجد سامح سامي بالنائب العام المصرية لشعوره بالقهر من تلك المفاجأة، وطالب طليقته هالة صدقي بإجراء تحليل حمض نووي لإثبات نسب أبنائهما، كما طالب بإجراء بصمة الصوت لها على الفيديو الشهير الذي كانت تسب فيه زملاءها بعد أن اتهمته بأنه من لفقه لها.

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وتابع أن هالة صدقي عانت من مشاكل إنجاب وسافرت إلى العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكدا أن “زوج الفنانة صدقي يؤكد أن هالة ليست أماً للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم”، وأن “البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي”.

ودافعت هالة صدقي عن نفسها من اتهامات طليقها لها قائلة: “عندما يتخلى أب عن زوجته وأولاده ويشهّر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويلقي بهم بسبب طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفي النهاية لكي يهرب من حكم الحبس الخاص بالنفقة ينكر نسبهم وفي النهاية يرفض الطلاق، منتظر الثمن”.

وتابعت صدقي مشيرة إلى أنه تم عمل بلاغ ضد الموقع الإلكتروني الذي شهّر بها وبأبنائها، كما أنها تقدمت بلاغ ضد طليقها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة، ولمجرد التشهير والضغط عليها.

واعتذرت هالة صدقي من جمهورها ومتابعيها لإقحامهم في أمور شخصية ليس مجالها وسائل الإعلام، ولكن كان يجب عليها التوضيح بعد أن ظلت صامتة لمدة 5 سنوات.