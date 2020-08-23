كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نور اللبنانية تستأنف تصوير مسلسل "جمال الحريم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت الفنانة نور اللبنانية، تصوير مشاهدها في "جمال الحريم"، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وظهرت نور، بالصورة من داخل سيارتها مرتدية قناع وقائي وهي في طريقها لتصوير مشاهدها بمسلسل "جمال الحريم"؛ وعلقت على الصورة قائله: "لا يمكنك رؤيتي بسبب القناع ، متحمسة جداً لأول يوم تصوير، تمنوا لي التوفيق".

مسلسل "جمال الحريم"، بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، دينا فؤاد إسلام جمال، رنا رئيس، محمد شاهين.

وفي سياق آخر، شاركت نور اللبنانية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.