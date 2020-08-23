تراند اليوم : رسالة نارية من “فتحي عبد الوهاب” بعد فوز الزمالك.. إتفرج

علق الفنان فتحي عبد الوهاب على فوز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري.

نشر عبد الوهاب عبر حسابه على فيس بوك، صورة لشعار الزمالك، وعلق قائلا: “مكنش من مصلحتكم المرة اللي فاتت إن الباص يوصل”.

يُذكر أن الفنان فتحي عبد الوهاب ظهر كضيف شرف في مسلسل “الفتوة” الذي عرض في موسم رمضان 2020.

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المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم: ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.

فوز الزمالك على الأهلي:

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار المباراة التي تجمعهما بالقمة 120 في مسابقة الدوري الممتاز.

طاقم التحكيم:

وحرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة على معاينة أرضية استاد القاهرة قبل ساعة من انطلاق المباراة، وأدار اللقاء طاقم تحكيم كرواتي مكون من: إيڤان بيبك، حكم ساحة، والمساعد الأول جوران پاتاكي، والمساعد الثاني إيڤيكا مودريتش، والحكم الرابع فران يوڤيتش.