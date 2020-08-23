تراند اليوم : حقيقة ارتباط أديل بـالنجم العالمي براد بيت

نفى موقع gossip cop الشائعة التي نشرتها مجلة New idea أن النجم العالمي براد بيت يواعد المغنية البريطانية أديل، بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكانت المجلة الأمريكية نسبت تصريح على لسان مصدر مقرب براد بيت يقول فيه انه يرى اديل جميلة للغاية وأصبح مغرمًا بها.

وكشفت مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية، عن ان النجم العالمي براد بيت، سيلتقي بزوجته السابقة، الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، على الشاشة، بعد مرور 14 عامًا على انفصالهما.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن براد بيت وجينيفر انيسون سيحلان ضيفين على احتفالية بعنوان fast times، الجمعة المقبل، على المنصات الإلكترونية.

ولفتت “هوليوود ريبورتر” إلى أن أرباح هذه الاحتفالية ستخصص لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأضرار التي تسبب بها