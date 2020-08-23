تراند اليوم : “لطفي بوشناق”.. يختتم “سهريات صيف 2020 بالحمامات”- إتفرج

في سهرة أسرت قلوب الحاضرين، أُسدل الستار على فعاليات “سهريات صيف 2020 بالحمامات” في تونس التي انطلقت يوم 25 يوليو، وتواصلت على مدى شهر كامل، ليكون مسك الختام مع الفنان لطفي بوشناق، بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.

الحفل الأخير قدّمه الفنان لطفي بوشناق بباقة مختارة من أجمل أغانيه بين القديم والجديد في عرض انتظره جمهور الحمامات، حتى أن تذاكر السهرة نفدت قبل أسبوع من موعد حفل الاختتام.

الفنان التونسى لطفى بوشناق، قال في تصريحات سابقة، إنه سيقدم حفلا في روسيا، فى شهر سبتمبر المقبل، بحسب “روسيا اليوم”.

Advertisements

وقال الفنان التونسى خلال استضافته ببرنامج “كورنيش” على إذاعة “موزاييك أف أم” بأن الحفل سيقدمه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية.