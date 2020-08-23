تراند اليوم : أصالة تدافع عن نادين نجيم.. تتعرض لهجوم من “مهشمين إنسانيا”- شاهد

دافعت المطربة السورية أصالة عن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد الاتهامات التي طالتها باستغلال إصابتها في انفجار مرفأ بيروت لإجراء عمليات تجميل بوجهها.

وقالت أصالة لبرنامج “ET بالعربي”: “لا يجب الالتفات إلى المهاجمين، هدول ناس مهشمين إنسانيا مش ممكن يكونوا بني آدمين، ما المفروض نلتفت لهم أصلا..

كتير اتأثرت لما شفت فيديوهات الانفجار من بيت نادين.. حبيبتي روحي قلبي، وزعلت عليها ومتضايقة عشانها وعلى بيتها ان شالله كله بيرجع.. كله بيرجع.. المهم هي وولادها بخير”.

وعن رأيها في إعلان نادين رغبتها في الهجرة من لبنان، أكدت أصالة أن كل إنسان حر بقراراته، وأدرى بما يمر به في حياته.

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وكان أحد المغردين على موقع تويتر شكك بإصابة الممثلة نادين نسيب نجيم في انفجار بيروت، فكتب: “الازرقاق حول عينها متساوي على الميلتين هي بتقول انّو منخارها انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمع دم مكثف على اليسار؟ واضحة إنها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل”.

وانفجرت نادين نجيم غضباً وردت بانفعال شديد على هذه التغريدة بالقول: “سكر تمك أحسن ما فرجيك كيف بخلي كل وجهك مطحون! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية (….) أمثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هالشهداء! (….)”

يذكر أن انفجارا ضخما هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، 4 أغسطس/ آب 2020، وأثار الرعب في نفوس سكانها.