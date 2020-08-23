تراند اليوم : “سيرين عبدالنور” تطل على شاهد بمسلسل “دانتيل”.. إتفرج

تعرض منصة شاهد الإلكترونية، الأحد، أولى حلقات مسلسل “دانتيل”، الذي تشارك في بطولته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ومحمود نصر وسلوم حداد ومجموعة من نجوم الدراما من بينهم سارة أبي كنعان،

وزينة مكي، ونهلة داود، ونيكولا دانيال، ووسام فارس وغيرهم، وهو للمخرج المثنى صبح، وسيناريو وحوار سما عبدالخالق وإنجي القاسم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي بفترة الخمسينيات حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، ويتعرض كل منهما لصراعات عديدة.

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ويتكون المسلسل من 8 حلقات، وفي محاولة لجذب أنظار المشاهدين لهذا العمل الرومانسي قامت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بنشر صورة الملصق الدعائي للمسلسل

وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: “قصة حب ميرنا ويوسف مثل توم وجيري، بس أنا جيري، شو محمود بخبرهن شو عملت في بها المسلسل، اديش قهرتني”.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور كان مسلسل “الديفا” بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.