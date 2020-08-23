تراند اليوم : وفاة “جاك شيرمان”.. نعي مؤثر من فرقة روك شهيرة- تفاصيل

توفي عازف الجيتار جاك شيرمان الذي شارك في أول ألبوم لفرقة “ريد هوت تشيلي بيبرز”، عن 64 عاما، بحسب ما أعلنت فرقة الروك الأمريكية.

وغردت الفرقة: “نتمنى رحلة ميمونة لجاك شيرمان في عالم الآخرة”.

وأضاف أفراد الفرقة: “لقد عزف جاك في ألبومنا الأول وخلال جولتنا الأولى في الولايات المتحدة، نشكره على كل شيء”.

ولم تحدد الفرقة التي يقودها أنطوني كيديس سبب وفاة “شيرمان”.

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وكان جاك شيرمان حل مكان عازف الجيتار هيليل سلوفاك في الألبوم الأول للفرقة (1984) بعنوان “ذي ريد هوت تشيلي بيبرز” وساهم في الثاني “فريكي ستايلي” (1985) على ما جاء في موقع “ديدلاين” الإخباري، إلا أن “سلوفاك” عاد وأخذ مكانه في الفرقة.

وعندما دخل أفراد “ريد هوت تشيلي بيبرز” متحف مشاهير الروك عام 2012 لم يكن “شيرمان” من بينهم، رغم مشاركته مع الفرقة في بداياتها.

وقال يومها لمجلة “بيلبورد” إن “القرار مؤلم فعلا”.

وشارك شيرمان بعد ذلك في ألبومات فنانين معروفين من أمثال بوب ديلان.