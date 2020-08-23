حقيقة الاعتداء على رامي عياش في شوارع بيروت

رنا صلاح الدين - كشف الفنان اللبناني رامي عياش، حقيقة الاعتداء عليه بالضرب، عقب تداول صورة له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوجه ملطخ بالدماء.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أهل بيروت أهلي. والصورة من فيلم بابارتزي من ٦ سنين وواضح أنها مزحة من أحد المجموعات الساخرة. ولكن بعض المحبين فكروها جد. اقتضى التوضيح!".

رامي عياش

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ سعد هنداوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وبطولة رامي عياش، وإيمان العاصي، وعزت أبوعوف، كارلا بطرس، ومنى هلا.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة مصرية تسافر إلى لبنان، وتواجه خلال رحلتها العديد من الصعوبات إلى أن يهم شاب لبناني بتقديم يد العون لها، ومع الوقت تتطور الصلة بينهما إلى علاقة حب.