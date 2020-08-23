الفنان كريم سرور يعلن إصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري كريم سرور، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.

كريم سرور، قال في منشوره: "كنت متردد جدًا في كتابة البوست ده بس قلت لازم الناس تعرف عشان تاخد بالها ولله الأمر من قبل ومن بعد، أعراض ڤيروس كورونا المستجد (الموجة التانية من الڤيروس) هو إصابة الجهاز الهضمي قبل التنفسي، فيه أعراض أولية معروفة وشائعة زي تكسير شديد في الجسم وسخونية عالية جداً وبتنزل فجأة بدون مبرر وفجأة تعلى تاني أوي، ضيق في التنفس برضه مش طول الوقت خفقان في القلب وزيادة سرعة ضرباته بشكل يخوف جدًا، فقدان الشهية وعدم الإحساس بالطعام".

وأضاف: "أما الأعراض المستجدة بالنسبة للمعروفة للناس هو ألم شديد في البطن، المعدة والقولون، إسهال شديد وشوية وبيقلب بإمساك شديد، ألم المعدة بيمتد للجناب والضهر وأحيانًا الرقبة، وحاجة كده أشبه بحالات الإغماء بتستمر لمدة ١٠ دقايق أو نص ساعة بالكتير وده أظن بسبب مقاومة الجهاز المناعي للڤيروس لأنه ساعتها بتكون درجة حرارتي عالية جدًا، شعور مستمر بالقيء بس مبيحصلش، وأظن دى طبيعة جسمي أنا عادة مبرجعش خالص، الأعراض غير مستقرة وبتيجي وتروح وتقل وتزيد والثابت فيها هو عدم القدرة على التنفس بشكل جيد (كأن فيه حاجة على صدرك) وآلام شديدة في البطن، دي الأعراض اللي عندي بقالها ١١ يوم وأنا كنت فاكر إنها من القرحة المزمنة اللي عندي لحد ما حللت والتشخيص كان إصابتي بڤيروس كورونا المستجد".

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واختتم كريم سرور" الأعراض كانت شديدة جدًا ولا تحتمل في أول ٤ أو خمس أيام وبعدين بدأت تقل لكنها فجأة بتزيد جدًا، بس أنا أحسن دلوقتى الحمدلله إتمنولي الشفاء وأي حد خالطني في آخر ٢٥ يوم يتأكد إنه تمام بس، آسف جدًا أكيد مكنتش أعرف، شكرًا".

يُذكر أن كريم سرور شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "الأب الروحي" و"شاهد عيان"، و"قمر هادي" و"كلبش" و"رحيم"، وكان آخر ظهور له في رمضان الماضي في مسلسل "فرصة تانية الذي قامت ببطولته ياسمين صبري وشاركها فيه أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر.

كريم سرور