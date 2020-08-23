داليا مصطفى توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة المصرية داليا مصطفى، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول خضوعها لعملية تجميل وذلك بنشر صورة حديثة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

داليا مصطفى حاولت من خلال الصورة إظهار ملامح وجهها بشكل كبير، وعلقت عليها قائلة: "مساء الخير كلوز اهو علشان تتاكدوا مفيش عمليه في مانخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا انتوا ايه رايكوا قولوا بجد".

وتفاعل عدد كبير من النجوم ومن متابعيها مع الصورة والغزل الجميع في ملامحها.

داليا مصطفى

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من ناحية أخرى تشارك الفنانة داليا مصطفى، في فيلم "قبل الأربعين"، والذي سيكون مفاجأة لجمهورها، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

وتعود الفنانة داليا مصطفى ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكي، والذي تم إنتاجه منذ حوالي 12 عامًا تقريبا.‏

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمي ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام في السينما بعد تألقه في عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصر‎ي".