أصالة بعد انفصالها عن العريان قلبي مكسور وتعبان.. وهذا موقفها من الزواج ثانية

رنا صلاح الدين - الفنانة السورية أصالة، موقفها من الزواج للمرة الثالثة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام لمدة ١٤ عاما.

أصالة، أكدت أنها لا تمانع في فكرة الارتباط لأنه أحلى شركة في الدنيا وأحلى مؤسسة وصعب أنها تظبط ولكن إذا ظبطت فلا يوجد أحلى منها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج et بالعربي، أنها لا تحب أن تستبق الأحداث حول زواجها للمرة الثالثة ولكنها إلى الآن قلبها مقفول بالضبة والمفتاح لأنه أساسا مقهور وتعبان وغير صحي.

وتابعت: "أنا خارجة من علاقة عمرها ١٤ سنة وجذورها مرعبة ولكن عليك أن تسأله هو وليس أنا".

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وأكدت أصالة خلال حديثها أنها قامت بخطبة نفسها لنفسها واشترت خاتم خطبة مكون من قلوب صغيرة مكسورة وذلك للتعبير عن حالة قلبها.

من ناحية أخرى؛ طرحت أصالة نصري فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أتحبني" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

كما أعلنت أصالة انتهاءها من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم".