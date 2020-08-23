شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يكشف تفاصيل أغنية "أبويا قالى زمان" مع البحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب مصطفى حجاج أنه يراهن على أغنية "أبويا قالى زمان" الذى صورها منذ أسبوع مع المطرب رضا البحراوى على طريقة الفيديو كليب في منطقته روض الفرح والتي تحمل العديد من المفاجآت وهى من إنتاج هانى محروس، وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" الأغنية تحمل فكرة احترام الأب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات أحمد سامى، وتوزيع إسلام شيبسى وألحان عزيز الشافعى ويقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة .





وقال حجاج: "تجمعنى الأغنية بالمطرب رضا البحراوى الذى يتميز بصوت قوى وتجمعنى علاقة صداقة معه منذ سنوات كثيرة وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجميع".

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وتقول كلمات الأغنية: أبويا قالي زمان، يا ابني انا بحذرك، خليك برىء وإياك، الدنيا دي تغيرك، وابعد عن اللى يعطلك، في السكة ويأخرك.

أغنية "ابويا قالي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، وقد استعان بالمخرج محمد عبد الجواد، والمخرج المنفذ فتحي السيد ومدير التصوير سامح فوزي.





على جانب آخر شارك المطرب مصطفى حجاج خلال موسم دراما رمضان الماضى بغناء تتر مسلسل "خيانة عهد"، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي.