شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحتفل بعيد ميلاد أقرب صديقاتها: "عشرة عمرى كله وسندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفلت النجمة منى زكى بعيد ميلاده أقرب صديقه لها، متمنيه لها السعادة في حياتها، وشاركت منى جمهورها صورة لصديقتها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة:"اليوم عيد ميلاد أقرب صاحبه ليا...عشرة عمري كله سندي واحن انسانه بتعلم كتير منها رغم براءتها صحاب من لما كان عندنا سبع سنين و يارب لأخر العمر، بحبك موت ونفسي ربنا يديكي كل السعادة اللى فى الدنيا".



منى زكى

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وقد شاركت الفنانة منى زكى عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة وسط الأشجار والخضرة والطبيعية الخلابة، نالت إعجاب جمهورها وتساءل جمهور الفنانة منى زكى ، عن المكان الذى التقطت فيه الصورة، حيث قال أحد متابعيها :"فين المكان ده"، وكتب رضا:"أيه الجمال ده يامنى"،وغرد آخر:"أنتي مختفيه فين يا فنانة عاوزين نشوف اعمالك زي زمان".

من جانب آخر ، طالبت النجمة مني زكي بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وتشارك النجمة منى زكى في بطولة فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في الفيلم ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض