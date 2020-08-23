شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت يطلق أغنيته السينجل الجديدة The Plan من فيلم Tenet.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محبى و عشاقى النجم العالمى ترافيس سكوت يعيشون هذه الفترة حالة من الحماس والفرحة و ذلك بعد أن أطلق كليب أغنيته السينجل الجديدة التى تحمل اسم " The Plan " على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب، وأغنية "The Plan" هى العمل الموسيقى الرسمى لفيلم " Tenet " للمخرج العالمى كريستوفور نولان ، و ما لفت الأنظار أن الكليب الأغنية يعتمد بشكل كامل على المؤثرات البصرية المتقطعة و الداكنة .
يذكر أن فيلم "Tenet" من تأليف و إخراج كريستوفور نولان ، و يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن و آرون تايلور جونسون و كليمونس بوزاى ، و غيرهم .
وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله ، ويسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار .
وكان فيلم " Tenet " قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا "COVID-19 " الذى يهدد العالم .
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